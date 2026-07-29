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29 июля, 22:45

Происшествия

Эксперт заявил, что восстановление доступа к Telegram в России маловероятно

Эксперт заявил, что восстановление доступа к Telegram в России маловероятно

Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"

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Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июля

Юристы заявили, что Франция не выдаст основателя Telegram Дурова России

Развитие ситуации вокруг основателя Telegram идет по предсказуемому сценарию, считает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Дуров не может сотрудничать с российскими правоохранителями, так как это создаст ему проблемы во Франции, где он хочет уладить свои дела. Поэтому судьба Telegram в России предрешена, и восстановление доступа маловероятно, особенно после заявлений ФСБ.

Переговоры с Дуровым больше не ведутся, а сам мессенджер может быть признан экстремистским, что повлечет запрет на размещение рекламы и ограничение использования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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