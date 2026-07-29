Эксперт заявил, что восстановление доступа к Telegram в России маловероятно

Развитие ситуации вокруг основателя Telegram идет по предсказуемому сценарию, считает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Дуров не может сотрудничать с российскими правоохранителями, так как это создаст ему проблемы во Франции, где он хочет уладить свои дела. Поэтому судьба Telegram в России предрешена, и восстановление доступа маловероятно, особенно после заявлений ФСБ.

Переговоры с Дуровым больше не ведутся, а сам мессенджер может быть признан экстремистским, что повлечет запрет на размещение рекламы и ограничение использования.

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