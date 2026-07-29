Павлу Дурову может грозить в России пожизненное лишение свободы

Адвокат Людмила Айвар прокомментировала ситуацию вокруг уголовного дела основателя Telegram Павла Дурова, отметив, что оно было возбуждено еще в феврале 2026 года, а сейчас он объявляется в международный розыск.

По ее словам, следующим шагом может стать заочный арест, однако перспективы реального наказания туманны, так как Дуров имеет гражданство Франции и ОАЭ, которые не выдают своих граждан России.

Даже если дело дойдет до заочного приговора, его исполнение вряд ли возможно без экстрадиции, а имущества в России у бизнесмена немного, поэтому взыскание многомиллиардных штрафов маловероятно.

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