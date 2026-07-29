Основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать после обвинения в содействии терроризму

Основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать после того, как ФСБ обвинила его в содействии терроризму.

Telegram отказался удалять каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы. Через них организуют диверсии, теракты, кибермошенничества и массовые убийства. Жертвами становятся, в том числе, женщины и дети. Ущерб в федеральной службе безопасности назвали многомиллиардным.

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