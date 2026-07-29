Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 11:15

Происшествия

Основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать после обвинения в содействии терроризму

Основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать после обвинения в содействии терроризму

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

ФСБ объявляет Павла Дурова в международный розыск

Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области

Крупный лесной пожар тушат недалеко от АЭС во Франции

Новости регионов: в Рыбинске 5 человек оказались заблокированы на колесе обозрения

Новости мира: выжившего после землетрясения пуделя спасли в Венесуэле

"Московский патруль": служебная собака нашла наркотики в чемодане пассажира из Катара

"Московский патруль": блогера Соню Мармеладову задержали за продажу порнороликов

"Московский патруль": домработница и ее муж похитили из квартиры более 7 млн рублей

Основателя Telegram Дурова могут заочно арестовать после того, как ФСБ обвинила его в содействии терроризму.

Telegram отказался удалять каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы. Через них организуют диверсии, теракты, кибермошенничества и массовые убийства. Жертвами становятся, в том числе, женщины и дети. Ущерб в федеральной службе безопасности назвали многомиллиардным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятехнологиивидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика