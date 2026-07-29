Новости мира: выжившего после землетрясения пуделя спасли в Венесуэле

В Венесуэле спустя 29 дней после разрушительного землетрясения из-под завалов спасли пуделя по кличке Бейли. К моменту обнаружения собака была сильно истощена и дезориентирована. Пес не сразу узнал свою 11-летнюю хозяйку. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров.

Тем временем последствия землетрясения устраняют в Японии. На острове Кюсю, по данным местных властей, погибли не менее 13 человек. Экстренные службы продолжают разбирать завалы и обследовать пострадавшие районы.

В Нью-Йорке намерены ужесточить правила использования социальных сетей. С января 2027 года доступ к TikTok и другим аналогичным платформам будет предоставляться только после подтверждения возраста. Для несовершеннолетних отключат персонализированные рекомендации и уведомления с 00:00 до 06:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.