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29 июня, 14:15

Экономика

Новак провел совещание по топливному рынку

Новак провел совещание по топливному рынку

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Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители федеральных властей, руководители регионов и отраслевых компаний.

Главы регионов сообщили о запасах топлива и предложили меры по поддержанию внутреннего рынка. От нефтяных компаний поступил отчет о поставках. Основное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочных работ.

Новак подчеркнул, что работа по балансировке рынка нефтепродуктов должна быть скоординированной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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