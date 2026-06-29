29 июня, 14:15Экономика
Новак провел совещание по топливному рынку
Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители федеральных властей, руководители регионов и отраслевых компаний.
Главы регионов сообщили о запасах топлива и предложили меры по поддержанию внутреннего рынка. От нефтяных компаний поступил отчет о поставках. Основное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочных работ.
Новак подчеркнул, что работа по балансировке рынка нефтепродуктов должна быть скоординированной.
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