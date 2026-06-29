Собянин: в Московском дворце пионеров доступно 1,5 тыс программ допобразования

Дворцу пионеров на Воробьевых горах исполнилось 90 лет. С праздником коллектив поздравил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Сейчас это уникальная площадка для развития способностей и талантов, где учатся более 55 тысяч детей по 1,5 тысячи программ.

Дворец входит в образовательный комплекс "Воробьевы горы". На территории площадью 44 гектара работают 14 профильных центров, концертные и театральные залы, планетарий и обсерватория. Выпускниками заведения являются Ролан Быков, Наталья Гундарева и Александр Митта.

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