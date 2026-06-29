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29 июня, 07:15

Политика

Консультации по ситуации с Ормузским проливом пройдут в Дохе 30 июня

Консультации по ситуации с Ормузским проливом пройдут в Дохе 30 июня

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В Дохе 30 июня должны состояться консультации по урегулированию разногласий в ситуации с Ормузским проливом. Об этом сообщают информагентства со ссылками на высокопоставленных чиновников Вашингтона.

По их данным, представители Ирана и США продолжат переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Однако на практике пока готовность сторон к диалогу неочевидна. В эти выходные американская и иранская армии вновь обменялись ракетными ударами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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