Спрос на отдых в Анапе вырос после новости об открытии купального сезона

Спрос на отдых в Анапе резко вырос после новости об открытии купального сезона с 1 июня. Нижних мест в купе на скоростных поездах из Москвы практически не осталось, в основном доступны только верхние полки. Стоимость плацкарта превышает 6 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом ранних бронирований в Краснодарском крае сейчас на 48% больше. Уровень бронирования в некоторых отелях превысил 70%. Добраться до побережья можно также на автобусе за 6,5 тысячи рублей или на самолете до Краснодара примерно за 14 тысяч рублей.

