28 октября, 15:15Политика
Госдума одобрила проект о возврате качественных товаров с маркетплейсов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате качественных товаров с маркетплейсов. Покупатели смогут отправить их почтой, передать курьеру или вернуть через пункт выдачи.
Главное условие – продавец должен иметь возможность проверить состояние товара при получении. Кроме того, он будет обязан заранее информировать покупателей о доступных способах возврата и согласовывать с ними удобный вариант.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.