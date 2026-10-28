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28 октября, 15:15

Политика

Госдума одобрила проект о возврате качественных товаров с маркетплейсов

Госдума одобрила проект о возврате качественных товаров с маркетплейсов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате качественных товаров с маркетплейсов. Покупатели смогут отправить их почтой, передать курьеру или вернуть через пункт выдачи.

Главное условие – продавец должен иметь возможность проверить состояние товара при получении. Кроме того, он будет обязан заранее информировать покупателей о доступных способах возврата и согласовывать с ними удобный вариант.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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