Захарова назвала Африку одним из ключевых направлений внешней политики России

Африка является одним из ключевых направлений внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, ожидается, что на саммит "Россия – Африка" приедут более 200 представителей из 46 стран.

Из-за мероприятия в центре столицы временно ограничат движение: 27 октября с 11:00 – на Рочдельской, Мантулинской, улице 1905 года и Краснопресненской набережной, 28 октября с 10:00 и 29 октября с 08:00 – на Варварке и других центральных улицах. В программе саммита заложено минимум два часа свободного времени для гостей, которые смогут посетить музеи или запланированные встречи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

