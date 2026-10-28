Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий на западе Москвы

На западе столицы благоустроили несколько территорий. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В частности, в Дорогомилове на улице 1812 года обновили придомовую территорию. Там проложили пешеходные дорожки, обустроили зоны отдыха, высадили деревья и цветы, обновили асфальт во дворах и организовали дополнительные парковочные места.

В Кунцеве рядом со станцией метро "Молодежная" и аллеей 11 Героев Саперов обновили зеленую зону, освещение и дорожки, обустроили места для отдыха. Кроме того, в Раменках на Мосфильмовской улице создали новую производственную базу для коммунальных служб.

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