Заммэра Горбенко: проект "Мой спортивный район" объединяет москвичей

В Москве стартовал финальный этап регистрации на спартакиаду "Мой спортивный район". Как отметил заммэра столицы Александр Горбенко, проект объединяет людей и дает возможность попробовать свои силы в разных дисциплинах: легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, шашках, шахматах и плавании.

Чтобы присоединиться к спартакиаде, необходимо выбрать дисциплину, найти свой округ и подать заявку на официальном портале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.