Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 28 октября

В среду, 28 октября, загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 69-го километра.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.