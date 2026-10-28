График движения пригородных поездов в Московском регионе изменят на время праздников

Расписание пригородных поездов в Московском регионе изменится на время празднования Дня народного единства. 3 ноября поезда будут курсировать по расписанию вторника, 4 ноября – воскресенья, а 5 ноября – понедельника.

Изменения связаны с переносом выходных дней и ожидаемым изменением пассажиропотока. Также скорректированы дни курсирования некоторых экспрессов и пригородных поездов в Калужской, Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской и Курской областях.

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