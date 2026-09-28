Эксперт объяснила, чем могут быть полезны ролики о грудном вскармливании в кинотеатрах

Социальные ролики о грудном вскармливании в кинотеатрах могут помочь сформировать позитивный образ родительства у молодежи. Об этом рассказала председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

По словам эксперта, кинотеатры посещает молодая аудитория, которая только планирует или недавно завела семью. Ролики также могут способствовать нормализации грудного вскармливания в обществе и содержать QR-код с информацией о помощи женщинам, столкнувшимся с послеродовой депрессией или трудностями при грудном вскармливании.

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