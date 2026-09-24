Новый ГОСТ на сухие смеси для детей вступит в силу с 2027 года в России

Новый ГОСТ на сухие смеси для детей первого года жизни вступит в силу с нового года. Согласно стандарту, порошок должен быть однородным, равномерного цвета от белого до светло-кремового.

Суммарное содержание миристиновой и лауриновой жирных кислот не должно превышать 20%. Производители также обязаны размещать на упаковке заметное предупреждение о том, что грудное вскармливание предпочтительнее.

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