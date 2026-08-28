В аэропорту Внуково фиксируются задержки рейсов

Во Внуково фиксируются задержки на вылет и прием авиарейсов. Пока они незначительные и не превышают двух часов.

Самолеты прибывают позже графика из-за ограничений на использование воздушного пространства. По этой же причине на вылет временно действуют пятиминутные интервалы.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверить статус своего рейса и следить за сообщениями авиакомпаний. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.