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28 августа, 12:30

Транспорт

В ассоциации автодилеров заявили о необходимости реформы электронного паспорта транспорта

В ассоциации автодилеров заявили о необходимости реформы электронного паспорта транспорта

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Создание нового электронного паспорта автомобиля позволит сделать историю машины более прозрачной для покупателей. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Баринов.

В России уже существует электронный паспорт транспортного средства, однако в нем нет проверяемой истории автомобиля. Предлагается создать систему, в которой информация о машине будет автоматически передаваться в единую базу данных на каждом этапе взаимодействия с дилерами и страховщиками.

По задумке авторов инициативы покупатель при выборе автомобиля сможет видеть полную и прозрачную цифровую историю машины. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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