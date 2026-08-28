В ассоциации автодилеров заявили о необходимости реформы электронного паспорта транспорта

Создание нового электронного паспорта автомобиля позволит сделать историю машины более прозрачной для покупателей. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Баринов.

В России уже существует электронный паспорт транспортного средства, однако в нем нет проверяемой истории автомобиля. Предлагается создать систему, в которой информация о машине будет автоматически передаваться в единую базу данных на каждом этапе взаимодействия с дилерами и страховщиками.

По задумке авторов инициативы покупатель при выборе автомобиля сможет видеть полную и прозрачную цифровую историю машины. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.