В Госдуме предложили создать реестр нянь на портале "Госуслуги"

В Госдуме предложили создать на портале "Госуслуги" единый реестр нянь, где родители смогут проверять их образование, навыки, психическое здоровье и наличие судимости. Авторы инициативы считают, что это повысит безопасность, так как большинство объявлений сегодня не дают гарантий.

Однако в Совете Федерации инициативу раскритиковали, заявив, что не стоит перегружать портал, и предложили обращаться в проверенные агентства.

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