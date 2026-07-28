28 июля, 23:15Общество
В Госдуме предложили создать реестр нянь на портале "Госуслуги"
В Госдуме предложили создать на портале "Госуслуги" единый реестр нянь, где родители смогут проверять их образование, навыки, психическое здоровье и наличие судимости. Авторы инициативы считают, что это повысит безопасность, так как большинство объявлений сегодня не дают гарантий.
Однако в Совете Федерации инициативу раскритиковали, заявив, что не стоит перегружать портал, и предложили обращаться в проверенные агентства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.