БПЛА повредил многоквартирный дом в Чехове

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку нескольких десятков БПЛА, летевших в сторону столичного региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Чехове один из дронов попал в многоквартирный дом. В результате падения другого беспилотника загорелись шины на открытой площадке. Пожарные ликвидируют возгорание.

В деревне Ваулово после падения обломков загорелся частный дом. Пожар локализован. В момент происшествия людей в доме не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.