28 июля, 07:45Общество
Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 28 июля
Москвичам подготовили насыщенную программу на вечер 28 июля. С детьми можно посетить мультимедийный Hello Park, где экранные игры превращаются в интерактивные квесты.
В "Лужниках" для детей старше 6 лет проведут экскурсию с загадками. Под музыкальное сопровождение участники побывают в зонах главной арены страны.
Любителей классики ждут в Московском театре оперетты, где покажут постановку "Фиалка Монмартра". Знаменитая история о парижской богеме представлена в современном сценическом прочтении.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.