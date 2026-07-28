Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 28 июля

Москвичам подготовили насыщенную программу на вечер 28 июля. С детьми можно посетить мультимедийный Hello Park, где экранные игры превращаются в интерактивные квесты.

В "Лужниках" для детей старше 6 лет проведут экскурсию с загадками. Под музыкальное сопровождение участники побывают в зонах главной арены страны.

Любителей классики ждут в Московском театре оперетты, где покажут постановку "Фиалка Монмартра". Знаменитая история о парижской богеме представлена в современном сценическом прочтении.

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