"Деньги 24": заявки на ипотеку в РФ выросли вдвое на фоне снижения ставки ЦБ

Во втором квартале 2026 года число заявок на получение ипотечных кредитов выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом и на 21% по сравнению с прошлым кварталом. Об этом заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.

По словам эксперта, это происходит на фоне снижения ключевой ставки Центробанком. Кроме того, сами финансовые организации также начали немного снижать свои ставки по кредитам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

