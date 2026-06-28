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28 июня, 21:15

Культура

На фестивале "Солома" в Москино группа Uma2rman презентовала новую песню

На фестивале "Солома" в Москино группа Uma2rman презентовала новую песню

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На второй день фестиваля "Солома" в кинопарке "Москино" выступили как именитые, так и начинающие артисты. Группа Uma2rman, по словам музыкантов, достигла успеха благодаря 22 годам упорного труда и любви к живой музыке. Коллектив исполнил все хиты и презентовал новую танцевальную песню "Не стой, танцуй".

Организатор Мария Михайлова рассказала, что фестиваль, придуманный 10 лет назад для поддержки молодых талантов, вырос в масштабное событие с преданной публикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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