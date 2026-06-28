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Новости

28 июня, 17:30

Политика

Медведев предложил включить Собянина в первую пятерку списка "Единой России"

Медведев предложил включить Собянина в первую пятерку списка "Единой России"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить Сергея Собянина в первую пятерку общефедеральной части списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Такое заявление прозвучало на съезде партии, который проходит в Москве.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также пройдет более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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