Схему навигации московского транспорта дополнили 4-м речным маршрутом

Схему навигации московского транспорта дополнили четвертым регулярным речным маршрутом. Для пассажиров разработали указатели с перечнем ближайших популярных объектов, которые позволяют ориентироваться без использования мобильных карт.

Для причалов и подходов к ним создали 68 навигационных макетов, а также установили навигационные флаги в фирменном цвете регулярного речного электротранспорта. На них размещены названия конечных остановок электросудов.

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