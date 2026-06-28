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28 июня, 09:45

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Усадьба Покровское-Стрешнево открылась после реставрации

Усадьба Покровское-Стрешнево открылась после реставрации

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Усадьба Покровское-Стрешнево открылась после реставрации. Ей вернули исторический облик. Еще несколько лет назад объект находился в аварийном состоянии. Теперь в усадьбе будет работать новый культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием и библиотекой.

В ходе реставрационных работ восстановлены мраморные атланты, парадная лестница, камины с гербом Стрешневых и голубая Помпейская гостиная с росписью по мотивам древнегреческих амфор. Также отреставрирована единственная сохранившаяся оранжерея, для которой изготовили новый шпиль длиной около 5 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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