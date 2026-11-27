Москвичам назвали самые дорогие концерты декабря. На третьем месте оказалось выступление группы "Сурганова и оркестр". Стоимость оставшихся билетов варьируется от 22 до 30 тысяч рублей.

Второе место занял концерт итальянского поп-музыканта Pupo. Цена самого дорогого билета – 35 тысяч рублей.

На первом месте оказалось предновогоднее выступление певца Михаила Шуфутинского в Барвихе. Там билеты стоят по 400 тысяч рублей.

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