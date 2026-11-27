27 ноября, 23:00Шоу-бизнес
Москвичам назвали самые дорогие концерты декабря
Москвичам назвали самые дорогие концерты декабря. На третьем месте оказалось выступление группы "Сурганова и оркестр". Стоимость оставшихся билетов варьируется от 22 до 30 тысяч рублей.
Второе место занял концерт итальянского поп-музыканта Pupo. Цена самого дорогого билета – 35 тысяч рублей.
На первом месте оказалось предновогоднее выступление певца Михаила Шуфутинского в Барвихе. Там билеты стоят по 400 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.