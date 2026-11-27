Опрошенные россияне готовы доверить искусственному интеллекту свое здоровье. Две трети респондентов хотя бы раз обращались к нейросетям с запросом о собственном состоянии и положительно относятся к тому, чтобы за питанием, тренировками, уровнем стресса, качеством сна и другими параметрами следили электронные помощники.

Скептически к подобным сервизам настроен только каждый шестой из участников опроса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.