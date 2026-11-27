В честь Дня матери, который в 2026 году выпал на 29 ноября, в столице подготовили программу, которая охватит все выходные. Например, все желающие смогут узнать о судьбе женщин в военные годы, а также посетить фестивали и мастер-классы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Женщины в истории страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничная программа в честь Дня матери пройдет в Музее Победы 29 ноября. Гости смогут услышать выступления хоровых коллективов, посетить экскурсии, выставку и интерактивную площадку для мам с детьми.

В 12:00 в Зале полководцев на сцену выйдут коллективы "Неон" и "Поющие мамы". Участницами хоров окажутся многодетные и работающие женщины, а также жены военнослужащих СВО. Вокалистки представят публике любимые композиции и поделятся личными историями. После, в 16:10, выступят артисты из музыкальных театров "Канарейкин дом" и "Эполет" Тульского суворовского военного училища, представив программу "Тепло твоих рук". Зрители услышат композиции "Косолапый дождь", "Мамины глаза", "Солнышко для мамы", "Слушай сердце" и другие.

Также Музей Победы подготовил программу, посвященную женским судьбам в военные и послевоенные годы. В частности, в 14:30 гостей ждет экскурсия о вкладе летчиц, медсестер, разведчиц, связисток и тружениц тыла в приближение Великой Победы. А в 16:00 в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы бесплатно покажут фильм Павла Любимова "Женщины". Эта черно-белая драма 1965 года повествует о любви, радостях и печалях трех поколений работниц мебельной фабрики в послевоенные годы.

Помимо основной программы, посетителей весь день ждет бесплатная тематическая экспозиция, собравшая порядка 20 редких предметов из различных фондов. В нее вошли живописные и графические работы, печатные издания, а также предметы быта, раскрывающие повседневную жизнь матерей в годы войны. Она будет работать весь день.

Также в фойе Зала славы с 11:00 для мам и детей заработает интерактивная площадка проекта "Московская школа программистов". На протяжении всего дня у гостей появится возможность поуправлять роботами, разгадать зашифрованные послания и пройти исследовательский тест.

Помимо этого, в честь Дня матери в центрах "Мои документы" можно будет взять поздравительные открытки. Кроме того, во флагманских офисах и Дворце госуслуг мамам участников СВО и женщинам, оформляющим свидетельство о рождении ребенка, подарят цветы.

Отдельную программу к празднику для жен бойцов СВО и их близких 28 ноября с 12:00 до 17:00 проведет Единый центр поддержки (Береговой проезд, дом 8, строение 2). Гостей ждут квиз, караоке и мастер-классы по макияжу, укладкам, декору десертов и сборке букетов.

Также фестиваль "Мамы в фокусе внимания" от фонда "МногоМама" пройдет 28 ноября с 12:00 до 16:00 в ТРК Mari на Поречной улице (дом 10). Гостей ждут концерт и квесты.

В сам День матери, 29 ноября, с 11:00 до 13:00 в Троицке проведут спортивный праздник "Мама + я". В программе – зарядка, танцы, аквааэробика для мам и бабушек, чаепитие и творческие занятия для детей. С собой стоит взять подходящую одежду, обувь и вещи для бассейна.

Узнать о мамах-космонавтах и написать сочинение

Фото: пресс-служба ВДНХ

28 ноября в 13:00 в Центральной детской библиотеке № 46 имени И. З. Сурикова юные гости от 6 лет напишут сочинения о мамах. Кроме того, для ребят проведут мастер-класс по объемному конструированию.

В тот же день с 12:00 до 17:00 в детской библиотеке № 88 состоится акция "Моя милая мама". Дети прочтут праздничные стихи, посетят книжную выставку и научатся создавать объемные открытки с поворотным механизмом.

При этом до 30 ноября на площадке ОКЦ СВАО (Берингов проезд, дом 3) открыта выставка рисунков "Мама – мой ангел". В экспозиции представлены работы, созданные маленькими жителями округа.

Семейный день ждет мам с детьми 29 ноября на ВДНХ – гостей приглашают на тематические экскурсии, творческие занятия и театральную постановку.

В частности, в Музее городского хозяйства Москвы в 13:00 ждут на творческое занятие "Подарок маме", а в 14:00 мальчики и девочки смогут попробовать себя в роли артистов теневого театра. Вместе с наставниками они разыграют постановку по мотивам сказки Джулии Дональдсон "Хочу к маме". Кроме того, лекция "Язык цветов" пройдет в 15:00: посетителям расскажут о символике растений, истории появления первых цветочных словарей и покажут самые эффектные клумбы современной столицы.

О судьбах матерей и их детях расскажут в 17:00 в павильоне № 1 "Центральный". На экскурсии "Там, где живет любовь" на выставке "Искусство сцены. Академическая живопись" зрители увидят героинь разных эпох – от праматери Евы и античных богинь до княгини Марии Барятинской и Марфы-посадницы.

В 19:00 музей славянской письменности "Слово" ждет гостей на экскурсию "Спасибо, мама!", где речь пойдет об отношениях между матерью и ребенком в Древней Руси, а также о том, как менялось отношение общества к материнству на протяжении веков. Также центр "Космонавтика и авиация" проведет в 19:30 экскурсию "Звездные мамы: истории отваги и любви". Посетителям расскажут о женщинах-космонавтах, которым удалось совместить работу с воспитанием детей.

Вход на большинство событий свободный, но для некоторых понадобится предварительная регистрация или билет. Выбрать, куда сходить, и сразу оформить участие поможет сервис "Мосбилет".

