Возраст, с которого человек считается совершеннолетним, могут повысить с 18 до 21 года. Об этом сообщил декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова и главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ Юрий Зинченко.

По мнению специалистов, цифровые навыки и компетенции, которые получает ребенок, не всегда помогают ему справляться с задачами взрослой жизни.

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