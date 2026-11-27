На "ЦСКА Арене" в Москве прошла серия финальных поединков Гран-при лиги MMA Fight Nights. Спортсмены боролись за многомиллионный приз и звание чемпиона лиги.

В финалах в легком и полулегком весе встретились именитые бойцы. Один из самых ожидаемых поединков состоялся между бывшим чемпионом лиги Дмитрием Бикревым и Адилем Боранбаевым. По итогам трех раундов победу одержал Боранбаев, после чего Бикрев объявил о завершении карьеры.

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