Медики больницы имени Ерамишанцева получили гран-при конкурса "Проектная активация. Цифровые решения" в Москве. Они разработали цифровую систему сопровождения пациентов на гемодиализе, которая объединяет электронный реестр, чат-бот и аналитическую панель для отслеживания рисков ухудшения состояния.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все 18 проектов финалистов уже внедрили в больницах, где их разработали. В дальнейшем наиболее успешные решения планируют распространить на другие стационары.

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