В Москве убрали шлагбаумы на некоторых парковках у метро, станций МЦК и МЦД. О подробностях рассказал Дептранс.

Речь идет о девяти участках. Среди них парковки у станций "Проспект Вернадского", "Рассказовка", "Выхино" и многие другие. В отсутствии шлагбаума, который осложнял трафик, места стали обычными уличными стоянками, при этом перехватывающий тариф для бесплатной парковки сохранился.

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