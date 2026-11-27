В России хотят разрешить тонировку стекол автомобилей за дополнительную плату. Оформить это как государственную услугу с ежегодной оплатой предложили в Госдуме и уже готовят соответствующий законопроект.

Условие будет только в том, чтобы тонирование не ухудшало обзор. Сейчас, например, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%, а задние и задние боковые окна разрешается тонировать без ограничений при наличии зеркал с обеих сторон автомобиля.

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