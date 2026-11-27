В Подмосковье с 1 марта 2027 года могут ввести обязательную выдачу градостроительных планов земельных участков новым собственникам. Законопроект об эксперименте по контролю за индивидуальным жилищным строительством одобрила Госдума.

В документах будут указывать допустимые параметры застройки, в том числе расположение и высоту дома. Также изменится порядок работы кадастровых инженеров. Перед составлением технического плана они будут проверять соответствие постройки установленным требованиям.

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