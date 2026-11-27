27 ноября, 11:30Политика
Правительство РФ продлило запрет на экспорт авиакеросина
Правительство РФ продлило запрет на экспорт авиакеросина до конца марта 2027 года. Ограничение также распространяется на авиатопливо, приобретенное на биржевых торгах. При этом запрет не затрагивает поставки в рамках международных межправительственных соглашений.
Сроки дальнейшего продления будут зависеть от топливного баланса на внутреннем рынке, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.