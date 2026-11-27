Правительство РФ продлило запрет на экспорт авиакеросина до конца марта 2027 года. Ограничение также распространяется на авиатопливо, приобретенное на биржевых торгах. При этом запрет не затрагивает поставки в рамках международных межправительственных соглашений.

Сроки дальнейшего продления будут зависеть от топливного баланса на внутреннем рынке, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.