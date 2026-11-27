Россияне получили около 70 миллиардов рублей дополнительных кредитов при рефинансировании в сентябре. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро. Заемщики взяли почти вдвое больше средств сверх суммы прежних обязательств, чтобы перекредитоваться.

Дополнительные заимствования могут свести на нет выгоду от снижения процентной ставки и привести к увеличению общей задолженности. Как избежать этого?

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