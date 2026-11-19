Зачастую демонстрируемая в соцсетях красивая жизнь скрывает за собой крупные задолженности. Почему люди живут не по средствам и как вылезти из долговой ямы, разбиралась Москва 24.

Долги, о которых не знаешь

За роскошной жизнью в социальных сетях нередко скрываются не миллионы на счетах, а долги, кредиты и микрозаймы. Одни оказываются в долговой яме из-за собственных импульсивных трат, другие – из-за обмана близких.

Москвичка Мария Жилина до сих пор расплачивается по долгам бывшего мужа. Вместе они работали в отеле: она – администратором, он – фитнес-тренером. По воспоминаниям девушки, это была любовь с первого взгляда: влюбленные поженились и уже в браке оформили кредитные карты, одна из которых была на Марию, но пользовались ею оба супруга. В итоге выяснилось, что семейный бюджет делится на троих.



"Я долго не понимала и не знала, но чувствовала, что муж сильно изменился, отношение ко мне изменилось, траты были большие, но я вопросов особо не задавала. Как оказалось, на протяжении года у него была любовница: он жил на две семьи", – рассказала она телеканалу Москва 24.

По ее словам, деньги с кредитки уходили на романтические встречи и подарки другой женщине, причем некоторые покупки муж выдавал за собственные. К моменту, когда правда вскрылась, долг составлял около полумиллиона рублей. Мария подала на развод и потребовала вернуть потраченную сумму, но бывший супруг отказался.





Мария Жилина должница Он сказал: "Это же карта на твое имя, вот и закрывай. Не написано, что я с нее трачу".

Зарабатывая 60 тысяч рублей в месяц, Мария всю зарплату отдавала на погашение долга, а потом снова жила за счет кредитки – замкнутый круг, из которого становилось все сложнее выбраться. Затем банк уменьшил кредитный лимит и потребовал срочно погасить крупную сумму, а следом Марию сократили на работе.

"Я собралась и подумала: "Так, Маш, соберись, все у нас получится и не такое было. Развод пережили – переживем и увольнение". Я писала и звонила примерно в пять банков, и только один одобрил рефинансирование с адекватной ставкой на два года", – вспоминает она.

Сейчас ей удалось найти новую работу и начать досрочно гасить кредит; осталось выплатить 320 тысяч рублей, которые были потрачены не на себя.

"В ближайшие полгода планирую закрыть эту кредитку и копить уже на свои цели – хочу в 2027 году отдохнуть в Таиланде с подругой", – поделилась Мария.



При этом, как пояснил телеканалу Москва 24 юрист Петр Арешев, передача банковской карты другому человеку – нарушение банковских правил.

"Можно выпустить вторую карту к тому же счету и пользоваться одним счетом на двоих в соответствии с законом", – добавил он.



Похожая ситуация произошла и с Владимиром Опариным: после аварии он решил купить новую машину взамен разбитой, взял кредит примерно на 800 тысяч рублей и оформил автомобиль на супругу. Тогда он занимал руководящую должность и ездил на служебном авто, поэтому проблем с выплатами не ожидал.

"Потом случились два неприятных события: я остался без работы, а значит, без корпоративного автомобиля, и развелся. В итоге остался с кредитом и без машины", – рассказал он телеканалу.

Автомобиль достался бывшей супруге, а кредиты – ему: ежемесячные платежи достигали 87 тысяч рублей, и из руководителя пришлось переквалифицироваться в электрика, хватаясь за любые заказы.





Владимир Опарин должник Сколько бы ни зарабатывал, деньги тут же уходили банку. Кроме аренды квартиры и текущих трат, суммы хватало ровно на то, чтобы все погасить.

В какой-то момент он обратился в благотворительную организацию "Свободное дыхание", где люди в долговой яме бесплатно проходят трехмесячную программу и вместе с финансовыми экспертами, психологами и юристами разрабатывают план выхода из долгов. Сейчас Владимир выплатил большую часть кредита и смог увеличить заработок, а в случившемся видит и плюсы.

"Раньше я считал, что кредиты – это просто зло, а теперь думаю, что это зло в хорошей обертке. Очень хороший кнут, который подстегивает человека к движению и развитию", – поделился он.





Импульсивные траты и красивая картинка

Еще одна москвичка, Жанна Козлова, оказалась в долгах по собственной инициативе: 9 лет назад она приехала в Москву учиться, денег не хватало, и она оформила первую кредитку на 50 тысяч рублей – затем появились вторая, третья. Сейчас у нее 5 кредитных карт с общей задолженностью около 600 тысяч рублей.

"Да, я живу не по средствам, это правда, и это уже давно всем понятно. Все удивляются, как я могу так спокойно жить и спать с этим всем. Я понимаю, что, даже если расту в доходе, мне все равно недостаточно – потому что я не могу все закрыть", – призналась она телеканалу Москва 24.



Дорогая косметика, новый телефон, такси, рестораны – заемные средства Жанна тратит далеко не на вещи первой необходимости. Даже на отдых в Египет она полетела в кредит. Особенно девушка не жалеет денег на собственную внешность: только за прошлую зиму на косметологические процедуры ушло около 300 тысяч рублей.





Жанна Козлова должница Когда такое происходит, я говорю себе: "Жанна, ты понимаешь, что могла перекрыть кредитку и выдохнуть?" У меня периодически идет внутренний диалог, я призываю себя к совести, но вот так.

В торговые центры Жанна старается лишний раз не заходить, но удержаться сложно: пришла в магазин только за шампунем, а в корзине уже маски для лица, кондиционер и другие бьюти-средства.

"Вчера купила шубу – очень непредвиденно, но очень выгодно. Потом еще зимние ботинки – там тоже выгодная цена была", – рассказала она.

"Спецреп": жизнь взаймы

Более того, за собственную роскошную жизнь можно выдать чужие автомобили, арендованные апартаменты и дорогие вещи. В одной из компаний, предлагающих люкс напрокат, в автопарке более 40 автомобилей премиум-класса стоимостью в десятки миллионов рублей, но, чтобы почувствовать себя владельцем, покупать машину необязательно – можно арендовать ее на день или устроить фотосессию. Час съемки – 25 тысяч рублей.

"Кто-то говорит, что это их собственный автомобиль, таких очень много. Когда владеешь машиной более простого сегмента, хочется прикоснуться к богатой жизни", – поделилась с телеканалом руководитель компании по прокату премиальных автомобилей Дарья Новикова.

За аренду самых дорогих спорткаров придется выложить до 250 тысяч в сутки и еще столько же оставить в залог, но клиентов это не пугает – в последнее время услугой все чаще пользуются девушки.



Похожая ситуация с недвижимостью: квартиру в элитном доме с интерьером в стиле современного барокко стоимостью около 50 миллионов рублей можно арендовать для съемки за 7–8 тысяч в час.

"В соцсетях некоторые пишут, что начали жить в такой дорогой квартире. Я даже сам захожу по хештегам и вижу знакомый интерьер – а на самом деле там уже давно другие арендаторы", – рассказал телеканалу Москва 24 руководитель компании по аренде локаций для съемок Рустам Русберг.

В его каталоге – 2 тысячи объектов, от недвижимости до частных самолетов: час съемки в настоящем бизнес-джете обойдется от 180 тысяч рублей, но есть и бюджетная альтернатива за 5 тысяч в час – фотостудия, имитирующая салон частного самолета. Чаще всего такие декорации используют для рекламы финансовых услуг и криптокомпаний.



Сегодня в аренду можно взять практически все для образа успешного человека: аренда дорогой сумки начинается от 6,5 тысячи рублей, кольцо с бриллиантами – от 5 тысяч рублей в сутки. Но рано или поздно за все эти желания приходится платить. Банкротство – законный способ избавиться от долгов, но и у него есть последствия: имущество должника могут продать в счет погашения кредитов, три года нельзя занимать руководящие должности, а в течение пяти лет при оформлении нового кредита придется сообщать банку о своем банкротстве.

"Кредитная история помнит все. Когда понадобится настоящий кредит для настоящего дела, никто уже не даст", – добавил юрист Петр Арешев.

Эмоциональный кредит

Импульсивные покупки в кредит, которые со стороны выглядят как инфантильность, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев объяснил механизмом "биохимической анестезии" – отчаянной попыткой человека купить себе ощущение нормальности.



По словам специалиста, долг воспринимается миндалевидным телом как постоянная угроза жизни, заливая организм кортизолом, тогда как возврат денег банку не приносит мозгу удовольствия. И он всегда выбирает мгновенное облегчение сегодня вместо абстрактной свободы через 3 года.

"Цепочка срабатывает безотказно – триггер вроде уведомления от банка, случайного взгляда на собственные изношенные ботинки или чужих фотографий в соцсетях запускает волну кортизола и стыда, тело сжимается от тревоги, и мозг требует немедленный антидот. Дорогая покупка дает резкий выброс дофамина в системе вознаграждения, на пару часов выключая душевную боль. По сути, это обезболивающий укол вместо гипса на сломанную ногу. Боль стихает до вечера, но перелом становится только серьезнее", – отметил Евстигнеев.



Главную причину, по которой стремление казаться обеспеченным оказывается сильнее здравого смысла, эксперт видит в эволюционной природе социального стыда. Британский социолог Роберт Уокер в работе о стыде бедности показал, что нехватка денег разрушает психику не сухими цифрами инфляции или кредитной нагрузки, а удушающим фоновым ощущением, будто с тобой фундаментально что-то не так.

"Нейробиология это полностью подтверждает. Страх потерять статус и оказаться отвергнутым стаей активирует переднюю поясную кору, то есть ровно ту же болевую матрицу, которая вспыхивает при физическом ударе", – пояснил эксперт.

Зачастую этот токсичный стыд уходит корнями в детство, когда бедность семьи выставлялась напоказ, закрепляя на десятилетия схему собственной неполноценности, добавил психолог.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Взрослая психика защищается от нее двумя путями: либо уходит в выученную беспомощность и желание стать невидимкой, либо включает гиперкомпенсацию. Дорогие гаджеты и поездки в кредит становятся маской благополучия и психологической броней, чтобы никто не догадался, с каким трудом человек сводит концы с концами. Современная культура при этом производит стыд в промышленных масштабах, навязывая миф о том, что финансовые трудности всегда являются личным пороком, а продавцы недостижимого успеха и манипуляторы умело монетизируют чужую обиду, загоняя уставших людей в еще более глубокие долги.

При этом логика в такие моменты отсутствует вовсе не из-за финансовой безграмотности, отметил специалист.

"Подавляющее большинство должников прекрасно знает арифметику процентов, но таблица в Excel не умеет успокаивать воспаленное миндалевидное тело. Хронический стресс от дефицита денег физически истощает префронтальную кору, отвечающую за планирование и самоконтроль. Внутренний финансовый директор мозга уходит в нокаут, тормозные колодки стираются, и кредитная карта оказывается в руках импульсивной лимбической системы", – пояснил он.



Несмотря на это, подчеркнул Евстигнеев, речь необязательно идет о тяжелом психическом расстройстве. На крайнем полюсе клинического спектра действительно встречаются компульсивный шопинг (ониомания), недиагностированный СДВГ с хроническим дофаминовым голодом, депрессивные состояния или гипомания, однако в большинстве случаев это дезадаптивный эмоциональный копинг – попытка заклеить глубокую социальную и психологическую рану кредитным лимитом.



"Жить красиво, не выходя за рамки доходов, не просто возможно – это единственный способ действительно чувствовать вкус жизни, считает психотерапевт. Материальные ресурсы важны, и желание выбраться из бедности абсолютно нормально, но ловушка захлопывается тогда, когда человек приравнивает баланс на карте к своему человеческому достоинству и позволяет стыду парализовать волю. Статусное потребление держится исключительно на дофамине – молекуле вечного голода и предвкушения, которая сразу после покупки сбрасывает в еще большую пустоту. Подлинное удовольствие строится на серотонине, окситоцине и эндорфинах, но в режиме долговой паники симпатическая нервная система буквально блокирует способность наслаждаться даже самым дорогим курортом", – отметил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Как только человек отделяет истинные ценности – эстетику, новизну, отдых и самоуважение – от навязанных ценников, личный бюджет перестает быть тюрьмой и превращается в пространство безопасности. Внутреннее достоинство не зависит от стоимости смартфона, а главная роскошь сегодня заключается в спокойной нервной системе и способности без страха смотреть на экран звонящего телефона.

Для того чтобы перехватить управление в момент острого импульса потратить лишнее, Евстигнеев рекомендовал не спорить с собой доводами рассудка, пока префронтальная кора обесточена стрессом, а применять метод аффективной маркировки – честно называть вслух скрытое чувство, например, "прямо сейчас я хочу не новый телефон, я чувствую истощение, одиночество и жгучий стыд из-за своего дохода", объяснил он.

Истощенной нервной системе для возвращения контроля не нужен грандиозный бизнес-план – ей достаточно пространства для одного небольшого посильного шага вперед и маленького бесплатного сенсорного ритуала радости за каждый закрытый платеж, чтобы переучить мозг получать дофамин от реальной свободы, заключил эксперт.