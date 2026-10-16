"Деньги 24": доходы бюджета Москвы достигнут 6,5 трлн рублей к 2029 году

Доходы бюджета Москвы к 2029 году планируют увеличить до 6,5 триллиона рублей. Проект бюджета столицы на ближайшие три года внесли в Мосгордуму.

Основными источниками поступлений останутся налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и другие налоговые и неналоговые доходы. На НДФЛ придется около 45–50% поступлений, еще примерно треть составит налог на прибыль организаций.

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