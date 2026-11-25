Госдума одобрила включение пассивных доходов в основную базу налогов. Речь идет идет о дивидендах, процентах по вкладам, ценным бумагам и цифровым правам, доходах от продажи имущества и долей участия, а также о поступлениях по договорам страхования и дарения.

Пассивные доходы в России будут облагаться налогом по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22% вместо действующих 13–15%. В Минфине пояснили, что ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения, и уточнили, что мера коснется не больше 6% населения, или 4 миллионов человек.



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