Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" начнут вводить в эксплуатацию уже со следующего года. По многим характеристикам он станет первым и крупнейшим в мире. Там откроют 15 бассейнов, концертный зал на 12 тысяч зрителей, десятки спортивных площадок, ресторанов и торговых галерей.

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