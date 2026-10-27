27 октября, 21:00Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" начнут вводить в эксплуатацию уже со следующего года. По многим характеристикам он станет первым и крупнейшим в мире. Там откроют 15 бассейнов, концертный зал на 12 тысяч зрителей, десятки спортивных площадок, ресторанов и торговых галерей.
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