Движение транспорта ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 08:00

Культура

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 27 октября

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 27 октября

Строительство нового Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме

В Москве объявили финалистов нового конкурса для молодых режиссеров театра и кино

Пресс-показ спектакля "Тихий Дон" прошел в Театре Наций

Премию "ТЭФИ-Kids" вручили в Москве

Медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Новый Большой Московский цирк сможет вместить 5 тысяч зрителей

В Москве будущих артистов цирка учат создавать собственные номера

Площадь нового Большого Московского цирка превысит 80 тысяч "квадратов"

Сходить в кино, посетить выставку о хлебе или спектакль "Вишневый сад" можно в Москве 27 октября.

Например, в московских кинотеатрах идет фильм "Царевна Несмеяна": по сюжету Ерема с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство, и вернуться домой можно, только рассмешив хмурую Царевну. Билеты – от 250 рублей.

В Центре "Зотов" открылась выставка "Хлеб". Она построена, как сказка о хлебе, который перебрался из деревни в город. Зрители смогут познакомиться с гастрономическими и культурными традициями эпохи.

Театр Ленком Марка Захарова приглашает на спектакль "Вишневый сад" по Чехову – историю обитателей имения, каждый из которых стоит на пороге судьбоносного выбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика