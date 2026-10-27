Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 27 октября

Сходить в кино, посетить выставку о хлебе или спектакль "Вишневый сад" можно в Москве 27 октября.

Например, в московских кинотеатрах идет фильм "Царевна Несмеяна": по сюжету Ерема с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство, и вернуться домой можно, только рассмешив хмурую Царевну. Билеты – от 250 рублей.

В Центре "Зотов" открылась выставка "Хлеб". Она построена, как сказка о хлебе, который перебрался из деревни в город. Зрители смогут познакомиться с гастрономическими и культурными традициями эпохи.

Театр Ленком Марка Захарова приглашает на спектакль "Вишневый сад" по Чехову – историю обитателей имения, каждый из которых стоит на пороге судьбоносного выбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

