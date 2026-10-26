Площадь нового Большого Московского цирка превысит 80 тысяч "квадратов"

В Мнёвниковской пойме началось строительство нового здания Большого Московского цирка. Общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров, а вместимость составит до 5 тысяч зрителей. Здесь создадут условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже.

В здании предусмотрят помещения для постоянного содержания слонов, медведей, лошадей, львов и тигров, а также зоны для морских млекопитающих и птиц. Ветеринарный блок будет включать кабинеты для осмотра, лечения и профилактического ухода.

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