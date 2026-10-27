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27 октября, 08:00

Спорт

Футболист Харри Кейн впервые в карьере завоевал "Золотой мяч"

Футболист Харри Кейн впервые в карьере завоевал "Золотой мяч"

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Английский нападающий Харри Кейн, выступающий за "Баварию", впервые в карьере завоевал "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту сезона по версии France Football. В минувшем сезоне он провел 51 матч за клуб, забил 61 мяч и отдал 7 голевых передач, став чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

На церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондоне не приехал легендарный Лионель Месси. Некоторые СМИ писали, что аргентинец должен был вручить награду победителю, однако позже эту информацию опровергли. Сам Месси на церемонии не появился – по данным спортивных журналистов, в это время он находился на детском турнире своего имени Messi Cup.

Юношеская сборная России U15 разгромила соперников на групповом этапе чемпионата мира, одержав пять побед в пяти играх. В последнем туре россияне обыграли Турцию со счетом 4:1, а ранее разгромили Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистан (8:0). Таким образом, команда выиграла все встречи группового этапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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