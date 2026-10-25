25 октября, 14:30Спорт
"Москва – столица спорта": тренировки по хоккею для детей проходят в городе
В Москве проходят тренировки для юных хоккеистов. На занятиях дети учатся кататься на коньках, владеть клюшкой, быстро принимать решения и взаимодействовать друг с другом.
Тренеры помогают начинающим спортсменам преодолеть страх перед льдом и получить первые положительные эмоции от занятий. Программа включает тренировки на льду, занятия общей физической подготовкой и упражнения в бросковом центре.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.