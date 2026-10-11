Новости спорта: российский пловец Корнев установил мировой рекорд на Кубке мира

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Он показал лучший результат на втором этапе Кубка мира в Ташкенте. Корнев преодолел дистанцию за 21,28 секунды, улучшив предыдущий рекорд швейцарца Ноэ Понти на четыре сотых секунды.

В Москве проходит "Кубок Кремля" по бильярду. В соревнованиях со статусом Кубка мира участвуют спортсмены из 12 стран.

Мирра Андреева вышла в финал турнира серии "Мастерс" в Пекине. В полуфинале российская теннисистка обыграла чешку Николу Бартункову со счетом 6:2, 6:2.

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