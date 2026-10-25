В парках Москвы доступны занятия спортом с профессиональными тренерами

Москвичи могут заниматься спортом в парках столицы круглый год. Осенью доступны бег, скандинавская ходьба, занятия на уличных тренажерах, командные игры и тренировки с профессиональными инструкторами.

Например, в Таганском парке дети посещают футбольные занятия, а в парке "Северное Тушино" трижды в неделю проводят бесплатные тренировки по фитнесу. Занятия организуют в рамках городского проекта "Мой спортивный район".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.