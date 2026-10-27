Синоптики пообещали москвичам аномально теплый день 27 октября

Синоптики обещают москвичам еще один аномально теплый день во вторник, 27 октября. В это день температура воздуха будет на 3–4 градуса выше климатической нормы из-за антициклона, который постепенно уходит на восток.

Кроме того, метеозависимых предупредили о повышенном атмосферном давлении: до конца октября оно сохранится высоким. В среду, 28 октября, оно поднимется до 760 миллиметров ртутного столба, что заметно выше привычных показателей для столичного региона.

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