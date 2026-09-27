27 сентября, 11:15Мэр Москвы
Собянин: спортивный кластер создан рядом с учебным корпусом Президентской академии
Спортивный кластер появился около учебного корпуса Президентской академии на улице Садовники. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Там возвели павильон с двумя тренажерными залами, раздевалки и душевые. Сделали также новую хоккейную коробку. Там можно проводить тренировки и соревнования по зимним видам спорта, а в летнее время играть в волейбол и теннис.
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