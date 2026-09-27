Уведомления о кредитах начнут приходить на "Госуслуги" с 1 октября 2027 года. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать информацию о потребительских займах в бюро кредитных историй, а те незамедлительно направлять их заемщику.

Новая мера повысит осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах и позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или заем на его имя оформили мошенники, либо он был оформлен импульсивно.

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